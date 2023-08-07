صورة وتعليق.. "العزباوية" أشهر أيقونات العذراء في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الارثوذكسية، اليوم الاثنين، ببدء صوم السيدة العذراء، وقال جرجس فاروق، الحاصل على دبلوم الفنون القبطية من معهد الدراسات القبطية، إن العزباوية هي أشهر أيقونات العذراء في مصر على الاطلاق، ويقال أن من رسمها القديس لوقا الطبيب والرسول، وكانت البشارة الثالثة من بشائر الإنجيل بحسب الترتيب الحالي.

وأوضح جرجس فاروق، أن الأيقونة توجد في مقر دير السيدة العذراء السريان بحي الأزبكية، ويتوافد المصريين مسلمين ومسيحيين لرؤيتها والتي يسمونها بالايقونة المعجزية، نظرا للمعتقد السائد بشأنها بان كل من يقف أمامها ويطلب طلبا وينذر نذرا لا يرفض له طلبا بشكل نهائي ومطلق.

وأضاف أن الأيقونة تظهر كل من السيدة العذراء مريم كملكة متوجة، والمسيح ملكا متوجا يجلس على قدمها بصفتها امه ويرتدي كل منهما تاج الملك.

هذا وباركت السيدة العذراء المكان الذي أقيمت عليه كنيسة العزباوية مقر دير السريان، أثناء زيارتها لمصر، إذ أعطاهم فلاح الماء واستضافهم، فروت له السيدة العذراء قصة هروبهم من وجه هيرودس لمصر، ووعدته بنمو محصول البطيخ خاصته في اليوم التالي وهو ما كان فعليا، على الرغم من أنه يستغرق 3 أشهر حد ادني.