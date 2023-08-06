الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

المصرى يقترب من خطف صفقة باهر المحمدى من الزمالك

باهر المحمدي
باهر المحمدي

اقترب نادي المصري البورسعيدي من حسم صفقة باهر المحمدي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قبل الزمالك بعد دخول الأخير في باب التفاوض معه مؤخرًا.

وتفاوض الزمالك في وقت سابق مع إدارة الإسماعيلي لضم باهر المحمدين، وطلبوا الحصول على 30 مليون جنيه نظير التفريط في اللاعب، وهو ما قوبل بالرفض من جانب إدارة الزمالك، واعتبروا المقابل مغالاة فيه بصورة كبيرة.

وتوصل مسئولو المصري لاتفاق مع إدارة الإسماعيلي لضم المحمدي مقابل 20 مليون جنيه مع رحيل اثنين من لاعبي المصري إلى الإسماعيلي على سبيل الإعارة.

ويعلن المصري خلال الساعات المقبلة عن صفقة باهر المحمدي بعد تحويل قيمة الصفقة والحصول على الاستغناء الخاص باللاعب.

وجاء حسم صفقة باهر المحمدي للمصري بناء على طلب علي ماهر المدير الفني للفريق البورسعيدي الذي أوصى بالتعاقد معه.

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