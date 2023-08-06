"الضرائب" تصدر تعليمات جديدة بشأن الضريبة على التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى

نشرت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بعض التعليمات الخاصة بالضريبة على التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى.

وتمثلت التعليمات في التالي:

يلتزم مزاولو أنشطة صناعة المحتوى بإثبات كافة التكاليف والمصروفات التي تتعلق بالنشاط مع مزاولي العمل الحر مثل: الأتعاب المهنية التي يتقاضها مزاولو العمل الحر من تصميم وتعديل الفيديوهات والصوتيات وكتابة وإخراج المحتوى المُقدم وغيره، في التكاليف والمصروفات المرتبطة بالنشاط ويتم من خلال إثبات رقم التسجيل الضريبي لمزاولي العمل الحر في العقود/ الإخطارات/ الفواتير طبقا لحكم الـمادة (26) من أحكام مواد قانون الإجراءات الضريبية الموحد.



"تُخصص المصلحة لكل ممول أو مكلف رقم تسجيل ضريبي موحدًا ‏لجميع أنواع الضرائب الخاضع لها، وتلتزم كل من المصلحة والممول ‏أو المكلف والجهات والمنشآت الأخرى باستخدامه في جميع التعاملات، ‏ويتم إثباته على جميع الإخطارات والسجلات والمستندات والفواتير وأي ‏مكاتبات أخرى.

ونوهت مصلحة الضرائب، أنه لمزيد من الاستفسارات يتم التوجه لوحدة التجارة الإلكترونية بمبنى المحموديـة بجوار بنزينة توتال صقر قريش المعادي أو عن طريق البريد الإلكتروني [email protected]

أو الدخول على الرابط لطلب التسجيل https://www.incometax.gov.eg/Ecom/new_file.asp



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