الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جوندوجان لاعب العام في ألمانيا لأول مرة

جوندوجان
جوندوجان

حصل إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني، على جائزة لاعب العام في ألمانيا في موسم 2022-2023 للمرة الأولى، خلال الاستفتاء الذي أجرته مجلة "كيكر" في ألمانيا، الأحد.

وفاز جوندوجان صاحب الـ32 عامًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، قبل الانتقال لبرشلونة الإسباني. 

وفي التصويت الذي جرى بين الصحفيين، حصل جوندوجان على 198 صوتا، وجاء نيكلاس فولكروج، لاعب فيردر بريمن والمنتخب الألماني، في المركز الثاني بعدما حصل على 88 صوتا، فيما حصل راندل كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، على 69 صوتا. 

وقال جوندوجان إنه يشعر أنه حصل على مكافأة على العمل الشاق الذي قام به، وأضاف: «من الرائع للغاية أن أحصل على هذا التقدير».

وحصل أورس فيشر، مدرب يونيون برلين، على جائزة أفضل مدرب في موسم 2022-2023 بعدما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.

جوندوجان إلكاي جوندوجان برشلونة لاعب العام في ألمانيا كيكر
ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

شروط أحمد قندوسى للموافقة على الرحيل من الأهلى

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

الرئيس السيسى يوجه بمواصلة جهود الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين

مزاح ينتهى بكارثة داخل سايبر فى الوراق

صفقات الزمالك الجديدة استعدادًا لموسم 2023-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

الأسايطة

د هند جاد

البابا شنودة.. رمز وطنى مصرى أصيل

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

إذاعة الجيش الإسرائيلى: مقتل الشرطى المصاب بجراح خطيرة بعملية تل أبيب

القوات الإسرائيلية تقتل 37 طفلًا وتعتقل 160 آخرين منذ بداية العام الجارى

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟