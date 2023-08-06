جوندوجان لاعب العام في ألمانيا لأول مرة

حصل إلكاي جوندوجان لاعب برشلونة الإسباني، على جائزة لاعب العام في ألمانيا في موسم 2022-2023 للمرة الأولى، خلال الاستفتاء الذي أجرته مجلة "كيكر" في ألمانيا، الأحد.

وفاز جوندوجان صاحب الـ32 عامًا بدوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي، قبل الانتقال لبرشلونة الإسباني.

وفي التصويت الذي جرى بين الصحفيين، حصل جوندوجان على 198 صوتا، وجاء نيكلاس فولكروج، لاعب فيردر بريمن والمنتخب الألماني، في المركز الثاني بعدما حصل على 88 صوتا، فيما حصل راندل كولو مواني، مهاجم آينتراخت فرانكفورت، على 69 صوتا.

وقال جوندوجان إنه يشعر أنه حصل على مكافأة على العمل الشاق الذي قام به، وأضاف: «من الرائع للغاية أن أحصل على هذا التقدير».

وحصل أورس فيشر، مدرب يونيون برلين، على جائزة أفضل مدرب في موسم 2022-2023 بعدما قاد الفريق للمشاركة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى.