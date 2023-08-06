الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023.. وطريقة اختيار الكلية

ننشر الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 حيث ينطلق اليوم الأحد اليوم الثاني لتنسيق الجامعات ويبحث العديد من طلاب الثانوية العامة عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن تفاصيل الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023، وترصد الدستور خلال السطور المقبلة كافة التفاصيل عن الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023 كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

الحد الأدنى للمرحلة الأولى 2023

وحسبما أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى فقد قالت أن الحد الأدنى كالتالى :

الشعبة العلمية: 362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29 فأكثر.

عدد الطلاب: 22304

الشعبة الهندسية: 342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر.

عدد الطلاب: 15013

الشعبة الأدبية: 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر.

عدد الطلاب: 74923

الإجمالي: 112240

وأعلنت وزارة التعليم العالى عن قواعد اختيارات الطلاب وجاءت كالتالى :

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي.

- يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

- وتنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- يجب على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- ويمكن للطالب الانتقال بين تخصص وأخر بشرط استيفاء الشروط الموضحة أعلاه.

- يجب على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد أن تنتهي من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي قمت بإدخالها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكنك أيضًا حفظ نسخة من رغباتك (Save As) علي حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا قمت بتعديل رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) أعلم بأن الحاسب سيحفظ أخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقا لأخر تعديل قمت به.

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