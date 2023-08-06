رئيس غرفة صناعة الأردن: القاهرة شريك استراتيجى لعمان بمختلف المجالات الاقتصادية

أكد رئيس غرفة صناعة الأردن، المهندس فتحي الجغبير، أن الأردن ينظر لمصر كشريك استراتيجي بمختلف المجالات الاقتصادية.

وشدد "الجغبير" على أن الأردن ومصر يرتبطان بعلاقات وثيقة بمختلف المستويات، وباتفاقيات ثنائية تعزز مسيرة التعاون بينهما، من خلال مشاريع استراتيجية يسعى البلدان لتنفيذها، وبحسب ما ذكر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما أشار رئيس غرفة صناعة الأردن إلى الشراكة الثلاثية التي تجمع الأردن والعراق ومصر، والتي تؤسس لتعاون صناعي وتجاري واستثماري كبير بين البلدان الثلاثة من خلال إقامة مشروعات استثمارية مشتركة بالعديد من القطاعات الاستراتيجية، ولا سيما البنى التحتية والطاقة والنقل والربط الكهربائي وبما يحقق المصالح المشتركة، والوصول للتكامل الاقتصادي.

ولفت إلى ارتباط الأردن ومصر بالعديد من مشاريع الشراكة الإقليمية، كالشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة التي تجمعهما مع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بهدف زيادة التعاون والتكامل وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وتعزيز الشراكة مع دول المنطقة.

- حجم الاستثمار المصري بالأردن

وبحسب "الجغبير" بلغ حجم الاستثمار المصري بالأردن نحو 362 مليون دينار عام 2020، ليشكل ما يقارب 1.8 بالمئة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بالأردن، تتركز بمجموعة من القطاعات الاقتصادية، وبخاصة الصناعات الإنشائية.

ولفت إلى أن الصادرات الصناعية للمملكة إلى مصر سجلت خلال الثلث الأول من العام الحالي تراجعًا بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، منخفضة لنحو 33 مليون دينار.

وبين أن الصادرات الصناعية الأردنية إلى مصر حققت العام الماضي نموًا بنسبة 26 بالمئة مقارنة مع عام 2021، بقيمة 160 مليون دينار، وهي الأعلى التي تصلها خلال السنوات الأخيرة.

- تراجع الصادرات الأردنية إلى مصر في الثلث الأول من العام الحالي

وكشف "الجغبير" أن تراجع بالصادرات خلال الثلث الأول من العام الحالي يأتي بسبب التراجع الكبير في صادرات عدد من المنتجات الوطنية إلى مصر على رأسها صادرات الصناعات التعدينية منتجات "كارناليت وسيلفيت وأملاح بوتاس طبيعية خام آخر"، والتي سجلت تراجعًا وصلت نسبته إلى 36 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وطالب بضرورة إزالة مختلف العراقيل غير الجمركية أمام التجارة البينية، وتسهيل عمليات الشحن التجاري، لضمان تحقيق أقصى استفادة للبلدين تنفيذًا للاتفاقيات التجارية الموقعة بينهما.

ودعا إلى تنفيذ وتطبيق مشاريع التعاون والاستثمار المشترك، والتي تتطلب مزيدًا من التشاور والتنسيق الجاد وتحويلها إلى شراكات ملموسة وبلورتها على أرض الواقع، إلى جانب تنظيم البعثات التجارية ومنتديات الأعمال، بما يسهم بدعم التكامل الصناعي المشترك.

وأوضح الجغبير أن المستوردات الأردنية من الجانب المصري وصلت خلال العام الماضي إلى 556 مليون دينار بمعدل نمو 9.9 بالمئة مقارنة مع عام 2021.

وتعقد في عمان يوم غد الإثنين أعمال الدورة 31، للجنة العليا الأردنية المصرية المشتركة برئاسة رئيسي الوزراء في البلدين.