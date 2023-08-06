الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث سياسى: خسائر مادية كبيرة جراء الأمطار بالصين (فيديو)

الأمطار بالصين
الأمطار بالصين

قال الكاتب نادر رونج، الباحث السياسي، إن الصين تعرضت لأمطار غزيرة، حيث تضررت منطقة خاصة بإنتاج الأرز، وغيرها من الحبوب الغذائية.

وأضاف رونج، خلال لقائه عبر زووم على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أنه تم فقدان عدد من المواطنين، وإصابة المئات بجروح، بجانب خسائر مادية كبيرة جراء هذه الأمطار.

وتابع: هناك إنذار للفيضانات المحتملة في شمال شرق الصين، وتعمل الحكومة الصينية حاليًا على إنقاذ المحاصرين ونقلهم إلى أماكن آمنة، وأيضًا بحث وإنقاذ المفقودين.

ميزانية بلغت 500 مليون ين صينى

وأوضح الباحث السياسي أن الحكومة المركزية خصصت ميزانية بلغت 500 مليون ين صيني لدعم عمليات الإنقاذ ومكافحة الفيضانات.

وأشار إلى أن السلطات المحلية تقوم بإزالة المخلفات الخطيرة الكامنة، ونقل المواطنين إلى أماكن آمنة، وكذلك تقوم بتوفير مياه الشرب والاحتياجات الأساسية للمواطنين.

الأمطار بالصين خسائر مادية كبيرة خسائر خسائر مادية جراء الامطار الصين باحث سياسي
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