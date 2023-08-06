"العالمية لخريجى الأزهر" تنظم الحفل الختامى لقوافل المحبة لإتقان الصلاة

عقدت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الحفل الختامي لقوافل المحبة لإتقان الصلاة وتمكين المرأة المعيلة، ضمن مبادرة بناء الوعي، بحضور محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني، بالتعاون مع المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة ومجمع البحوث الإسلامية.

شارك في الحفل الدكتور عبدالله المصلح - أمين عام المجلس العالمي للدعوة والإغاثة، الدكتور محمود الهواري - الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية، الدكتورة فاطمة كشك - رئيس لجنة المرأة بالمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة والمشرف العام على فرع المنظمة بالدقهلية، الدكتور مصطفى الشيمي - مدير عام المجلس العالمي للدعوة والإغاثة، والدكتور رمضان حسان - رئيس فرع المنظمة ببني سويف، أحمد عبدالحميد - مدير الفروع الداخلية للمنظمة، أحمد حميد - نائب مدير الفروع الداخلية للمنظمة، والأستاذة هالة سيد - مسئولة المنظمة ببني سويف، ومدحت صلاح - رئيس مركز ببا.

وأكد الدكتور محمد هاني غنيم - محافظ بني سويف، بضيوف بني سويف من وفد المجلس الإسلامي العالمي والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، أهمية دور ومكانة الأزهر الشريف في ترسيخ ونشر تعاليم الإسلام السمحة، وتقوية أواصر وروابط الوحدة الوطنية، خاصة مع عدم اقتصار هذا الدور على الداخل فقط، بل امتداده عالميًا على مستوى دول العالم الإسلامي، باعتباره منارة علمية ودعوية ورمزًا للأمة العربية والإسلامية، مثمنًا الجهود الواضحة التي تقوم بها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، لاسيما تبنيها ومشاركتها في العديد من المبادرات المجتمعية، التي تستهدف رفع الوعي والتثقيف لكل فئات المجتمع، وفقًا لرؤية مصر 2030، التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نتجت عنها استراتيجية بناء الشخصية المصرية المتكاملة.

فيما أعرب د. عبدالله المصلح- الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، عن تقديره لمحافظ بني سويف؛ لدعمه وتوجيهاته بتقديم التيسيرات المطلوبة لتنفيذ القوافل، والتوعية بدورها المهم لتعليم السيدات والنشء أساسيات دينهم من خلال تعلم أساسيات الطهارة والوضوء وكيفية الصلاة الصحيحة وتوجيه أفراد الأسرة للحفاظ عليها، مما يسهم في نشر أخلاقيات ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وفق الكتاب والسنة النبوية الشريفة، لافتًا إلى أن العمل الجماعي قائم على قائد يقوم بتنظيم مميز وجهد مبذول يخرج نموذجًا مشرفًا يطبق في جميع المحافظات، خاصة أن برنامج القوافل مشروع تم الاجتماع عليه ولابد من الاستمرار فيه والاهتمام بفعل الخير.

من جهته أضاف الدكتور رمضان حسان - رئيس فرع المنظمة ببني سويف، أن قوافل المحبة لإتقان الصلاة وتمكين المراة المعيلة، استفاد منها 300 سيدة في 3 قرى بمركز ببا (هربشنت، كوم الصعايدة، بني قاسم)، وتم خلالها عقد محاضرات ولقاءات توعوية بأسلوب سهل وميسر يتناسب مع المستوى الاجتماعي والثقافي للسيدات المستهدفات، بجانب أسبوع لحملات لطرق الأبواب بتلك القرى لتقييم مدى الاستفادة من القوافل، لتعليم السيدات كيفية الوضوء والطهارة والغُسل وغيرها من الأحكام المتعلقة بالصلاة لأدائها بطريقة سليمة مع حفظ بعض من سور القرآن الكريم.

فيما أشار د.محمود الهواري، إلى أن البرنامج حظي باهتمام كبير من السيدات للمشاركة به وأتى ثماره بنجاح لوجود النية الطيبة من الجهات المشاركة لتحقيق الأهداف المرجوة، معربًا عن أصالة الشعب المصري والتكافل الاجتماعي والإنساني النابعين من الخير والعطاء الذي تعلمناه من الدين الإسلامي وفي أروقة الأزهر الشريف.

في المقابل أكدت د. فاطمة كشك، أهمية جهود مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدة اهتمام الأزهر الشريف بأنشطة المجتمع المدني متمثلًا في المنظمة العالمية لخريجي الأزهر ومجمع البحوث الاسلامية، معربة عن تقديرها للسيدات والفتيات على الجهد الذي بذل في تعليم الوضوء والصلاة وحفظ والسور القصيرة من القرآن الكريم.

وأكد أحمد عبدالحميد- مدير الفروع الداخلية للمنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أن المنظمة لا تألو جهدًا في خدمة قضايا المجتمع وتنفيذ العديد من المبادرات التي تهتم ببناء الإنسان والوعي السليم والتقويم المستند علي الدين الإسلامي الصحيح البعيد عن أي غلو أو تطرف، مؤكدًا أن مثل هذه القوافل تسهم بشكل كبير فى مساعدات السيدات وتعليمهم الأمور الأساسية والمبادئ الصحيحة التي هي عماد الدين الإسلامي.

في ختام البرنامج تم تكريم عدد من السيدات المتميزات اللائي اجتزن التدريب وتسليمهن شهادات تقدير ومكافئات مادية مقدمة من المجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، بجانب تكريم بعض القائمين والمشاركين في القوافل من المنظمة والوحدة المحلية.