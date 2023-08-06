رئيس أساقفة "الأنجليكانية" يعزي الكنيسة الأرثوذكسية في وفاة الأنبا ميشائيل

قدم الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية التعازي لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية في وفاة الأنبا الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا.

وقال رئيس الأساقفة، باسمي وباسم قساوسة وشعب الكنيسة الأسقفية ننعى خادمًا على صورة المسيح، بذل عمره في خدمة الكنيسة ونمو شعبها على مدار خمسة وأربعين عامًا.

وتوفي الأنبا ميشائيل أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ وجنوبي ألمانيا، يوم السبت 5 أغسطس الجاري، عن عمر بلغ 81 سنة، بعد حياة رهبانية امتدت لحوالي 45 سنة، قضى معظمها في خدمة أبناء الكنيسة القبطية في جنوبي ألمانيا.

يذكر أن الأنبا ميشائيل من مواليد 6 أغسطس 1942، و ترهب في دير البرموس بوادي النطرون عام 1978 باسم الراهب ميخائيل البراموسي، وتم إيفاده للخدمة في ألمانيا بتكليف من المتنيح البابا شنودة الثالث وذلك بعد رهبنته بقليل، وتأسس على يديه أول دير قبطي في ألمانيا وفي أوروبا بشكل عام، وهو دير القديس الأنبا أنطونيوس بكريفلباخ، وظل يخدم في ألمانيا كراهب طوال 35 سنة إلى أن تمت سيامته في درجة الأسقفية في عهد قداسة البابا تواضروس الثاني يوم 16 يونيو 2013.