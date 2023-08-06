الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حزب المؤتمر: لقاء الرئيس السيسى وملك البحرين تأكيد على ترسيخ دعائم الأخوة

الربان عمر المختار
الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر

اعتبر حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر صميدة، عضو مجلس الشيوخ، لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، بمدينة العلمين، بمثابة تأكيد على قوة العلاقات بين مصر والبحرين وترسيخ دعائم الأخوة والثقة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية، بما يحقق تطلعات الشعبين في التقدم والبناء والتنمية.

وأكد حزب المؤتمر، في بيان له اليوم، على أهمية تكثيف التنسيق بين مصر والبحرين لتعزيز آليات العمل العربي المشترك والحفاظ على حالة السلم والأمن في مواجهة شتى التحديات المتنوعة والمتصاعدة في المنطقة.

وأشار حزب المؤتمر إلى أن اللقاء بين الرئيس السيسي وملك البحرين تناول بحث القضايا والتطورات الإقليمية والدولية التي تشكل اهتمامًا مشتركًا، إضافة إلى تعزيز التشاور والتنسيق بما يعود بالخير والنفع على البلدين والشعبين الشقيقين.

وأوضح حزب المؤتمر أن الرئيس السيسي وملك البحرين يسعيان إلى دعم كل الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية دائمة لكل الأزمات في دول المنطقة، علاوة على إرساء الأمن والاستقرار وتنسيق الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب وتنظيماته ومنع تمويله.

وأكد حزب المؤتمر على أن الحفاظ على أمن البحرين وأمن دول الخليج يمثل أولوية لمصر، لافتًا إلى أن إقامة مشروعات استثمارية ستعود بالنفع على شعوب المنطقة العربية ككل وليس مصر والبحرين فقط.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة العلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، حيث تناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد استقبل أمس بمدينة العلمين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وتناول الزعيمان العلاقات الأخوية على مختلف الأصعدة بين مصر والبحرين، سياسيًا واقتصاديًا وتنمويًا، والتي ترتكز على دعائم الأخوة والثقة، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين في التقدم والبناء والتنمية. 

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