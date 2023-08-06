الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

من شلل الأطفال لفيروس الروتا.. لماذا يجب الاهتمام بتطعيم أطفالك ضد الأمراض؟

تطعيم الأطفال
تطعيم الأطفال

يعد حصول الطفل على جميع التطعيمات أمر لابد منه حيث تحمل الطفل من العديد من الأمراض الفتاكة ويمكنها أن تحصن الأجيال القادمة.

التطعيمات يمكن أن تنقذ حياة طفلك:

بسبب التقدم في العلوم الطبية يمكن حماية طفلك من الأمراض أكثر من أي وقت مضى، تم القضاء تمامًا على بعض الأمراض التي أصابت أو قتلت آلاف الأطفال، وأوشك البعض الآخر على الانقراض - ويرجع ذلك أساسًا إلى اللقاحات الآمنة والفعالة.

أحد الأمثلة على التأثير الكبير الذي يمكن أن تحدثه اللقاحات هو القضاء على شلل الأطفال، كان شلل الأطفال في يوم من الأيام أكثر الأمراض المرعبة مما تسبب في الوفاة والشلل في جميع أنحاء البلاد.

التطعيم آمن وفعال للغاية:

يتم إعطاء اللقاحات للأطفال فقط بعد مراجعة طويلة ودقيقة من قبل العلماء والأطباء والمتخصصين في الرعاية الصحية، ستشمل اللقاحات بعض الانزعاج وقد تسبب ألمًا أو احمرارًا أو إيلامًا في موقع الحقن لكن هذا ضئيل مقارنة بالألم وعدم الراحة والصدمات الناتجة عن الأمراض التي تمنعها هذه اللقاحات.

الآثار الجانبية الخطيرة بعد التطعيم مثل الحساسية الشديدة نادرة جدًا، إن فوائد الحصول على اللقاحات للوقاية من المرض أكبر بكثير من الآثار الجانبية المحتملة لجميع الأطفال تقريبًا.

يمكن للتحصينات أن توفر وقت عائلتك وأموالك:

يمكن حرمان الطفل المصاب بمرض يمكن الوقاية منه بالتطعيم من الالتحاق بالمدارس أو دور الحضانة، يمكن أن تؤدي بعض الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات إلى إعاقات طويلة الأمد ويمكن أن تؤدي إلى خسائر مالية بسبب الوقت الضائع في العمل أو الفواتير الطبية أو رعاية الإعاقة طويلة الأجل.

الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات

هناك عشرة لقاحات روتينية للأطفال تحمي الأطفال من هذه الأمراض الأربعة عشر:

DTaP: يقي من الدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي.
MMR: يقي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.
هيبا: يقي من التهاب الكبد أ. 
HepB: يقي من التهاب الكبد B. 
المستدمية النزلية: تحمي من المستدمية النزلية من النوع ب .
الإنفلونزا: يقي من الإنفلونزا. 
PCV13: يقي من مرض المكورات الرئوية.
شلل الأطفال: يقي من شلل الأطفال.
RV: يحمي من فيروس الروتا.
الحماق: يقي من جدري الماء.

تطعيمات أمراض فتاكة شلل الاطفال لقاحات حماية الأطفال
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