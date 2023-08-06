البابا تواضروس ينعى كاهنًا من إيبارشية جرجا

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا، ولمجمع كهنة الإيبارشية في نياحة الأب المبارك القمص أنجيلوس ميلاد، ويلتمس عزاءً لشعب كنيسته ولأسرته المباركة طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وتوفى الأب القمص أنجيلوس ميلاد، كاهن كنيسة الشهيد مار جرجس بجرجا، عن عمر قارب 73 سنة، بعد أن خدم خدمة كهنوتية زادت على 22 سنة.

ولد الأب المتنيح يوم 10 نوفمبر من عام 1950، وسيم كاهنًا بيد المتنيح الأنبا مينا يوم 14 يناير 2001، مطران جرجا السابق، ونال رتبة القمصية بيد نيافة الأنبا مرقوريوس، أسقف إيبارشية جرجا، يوم 15 مايو 2022.

وأقيمت صلوات تجنيزه بحضور نيافة الأنبا مرقوريوس ومجمع كهنة الإيبارشية وشعب كنيسته.