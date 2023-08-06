إصابة 3 سيدات فى انقلاب "ميكروباص" بالعياط

أصيبت 3 سيدات بكسور متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب ميكروباص بمنطقة العياط، بمحافظة الجيزة.

وتلقى اللواء أحمد الوتيدي، نائب مدير المباحث، إخطارًا من اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، بتلقيه بلاغًا من مستشفى العياط بوصول 3 سيدات بكسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وانتقل المقدم أحمد الملطاوي رئيس المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بطريق المريوطية بدائرة القسم اختلت عجلة القيادة في يد قائدها، ما أدى إلى انقلاب الميكروباص، ما أسفر عنه إصابة 3 سيدات.



ونُقلت المصابات إلى مستشفى العياط لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.