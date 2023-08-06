إحالة لصوص مواتير المياه فى مصر الجديدة للمحاكمة

قررت نيابة مصر الجديدة إحالة تشكيل عصابي للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة "مواتير المياه" من مداخل العقارات.

ونجحت مديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى ارتكاب وقائع السرقة.

وبإجراء التحريات بإشراف اللواء محمد عبدالله مدير المباحث تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه له معلومات جنائية، وبمواجهته أمام مدير المباحث الجنائية أقر بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة مواتير المياه والقطع النحاسية المثبتة على العقارات، بأسلوب "الفك والخلع" بالاشتراك مع شخصين - مقيمين بمحافظة القليوبية "لأحدهما معلومات جنائية، تم ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب 4 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأقرا بتصرفهما فى المسروقات المستولى عليها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" صاحب مخزن خردة - مقيم بمحافظة القليوبية، حيث تم ضبطه وبحوزته 8 مواتير مياه مستولى عليها من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم اتهموهم بالسرقة.