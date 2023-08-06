ارتفاع الحرارة على كل الأنحاء.. العظمى بالقاهرة 39 درجة والمحسوسة 42

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد ارتفاعًا فى درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء والصعيد حار رطب على السواحل الشمالية مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.



كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم ارتفاعًا فى نسب الرطوبة على مدار اليوم يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ونشاط رياح ببعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب وشلاتين، وفرص أمطار ضعيفة تكون رعدية أحيانًا على حلايب وشلاتين وأبوسمبل، وشبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة



وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.

القاهرة العظمى 39 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة.

الإسكندرية العظمى 35 والصغرى 25 درجة.

مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 24 درجة.

سوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.

قنا العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة وأسوان العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 والصغرى 30 درجة.