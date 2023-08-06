الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

شوط خاص لجمال مطروح.. تفاصيل إقامة سباق الهجن بمضمار سيدى عبدالرحمن بالعلمين

سباق الهجن بالعلمين
سباق الهجن بالعلمين

قال الدكتور حمد خالد شعيب نائب رئيس الاتحاد المصري للهجن، ورئيس لجنة الحفاظ علي التراث بمطروح، لـ"الدستور، إنه تم على مدار 4 أيام تسجيل المشاركين في مهرجان الهجن من محافظات مصر المختلفة والتي تهتم بسباقات الهجن، وذلك استعدادًا لانطلاق سباق الهجن.

 وأضاف أن سيقام المهرجان في مضمار سيدي عبدالرحمن بمدينة العلمين، حيث سيشارك هجن من محافظات "شمال سيناء، وجنوب سيناء، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، وأسوان، والوادي الجديد " مؤكدًا أنه سيقام شوط خاص لهجن مطروح، وذلك لأنها تعتمد علي الراكب البشري وليس الراكب الآلي في باقي السباقات.  

وأوضح الدكتور حمد خالد أن عدد المتقدمين وصل حتى الآن ما يقرب من 900 مشارك، وتم تركيب الشرائح للهجن المشاركة مؤكدًا تواجد لجان الاتحاد، وذلك للإعداد الجيد لإقامة مهرجان ضخم وستكون بهذه المرة أشواطًا مميزة.

وأكد أن هجن مطروح ستشارك للمرة الثالثة علي التوالي في هذا المهرجان مطالبًا من أبناء مطروح بأن يقوموا بتدريب الهجن وإعدادها للمشاركة في السباقات الدولية بالراكب الآلي. 

الحفاظ على التراث الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات مضمار سيدي عبدالرحمن مدينة العلمين سباق الهجن
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