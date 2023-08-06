شاب يطلق الخرطوش على أولاد عمه فى سوهاج

أقدم عامل على إصابة نجلي عمومته بفرد خرطوش لخلافات عائلية بينهم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، يفيد ورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز المنشأة بوصول "أحمد. ح. س. أ" (37 عامًا)، عامل زراعي ومقيم دائرة المركز مصابًا برش خرطوش بالرأس والوجه وفقًا للتقرير الطبي المبدئي للحالة ونجل عمه "أحمد. م. س. أ"، 55 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات العنوان مصابًا برش خرطوش بالرأس.

وعلى الفور انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث وبالانتقال وسؤال المصابين أفادا باتهام نجل عمومتهما المدعو "حسين. خ. أ. س"، 30 عامًا، عامل ومقيم بذات العنوان بالاعتداء عليهما، وإحداث إصابتهما بسلاح خرطوش كان بحوزته بسبب خلافات عائلية بينهم، وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فرد خرطوش محلي الصنع بإرشاده وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.