الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

إليسا: العلمين الجديدة مدينة عالمية.. وسعيدة بالمشاركة فى أى حدث مصرى

إليسا
إليسا

عبرت النجمة إليسا عن سعادتها الغامرة بالتواجد في الساحل الشمالي المصري، للمشاركة في مهرجان العلمين الجديدة، من خلال حفلها المقام حاليا بمشاركة النجم المصري تامر عاشور.

إليسا

وقالت إليسا في تصريحات لمهرجان العلمين: “لا يوجد شك إن مدينة العلمين مدينة عالمية على أرض مصر وأنا كلبنانية أحب مصر وهذا يسعدني وسعيدة لوجود مهرجان سنوي في مصر فهو مهرجان كبير وتنظيمه رائع وبه مجهود كبير وأنها ستكون دائمة التواصل مع الجمهور المصري”.

 

وأوضحت أن أي شيء يحدث في مصر تسعد به كثيرا للغاية لأنها تحب مصر كثير مؤكدة أنها تشعر أن مصر بلدها، معبرة أن سعادتها للمشاركة في الحدث الضخم ووجهت شكرها للدولة المصرية والقائمين على مدينة العلمين.

إليسا العلمين مصري مدينة عالمية الساحل الشمالي المصري مهرجان العلمين الجديدة
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