مالكوم: هدفى فى مباراة الهلال واتحاد جدة سيبقى فى الذاكرة

أعرب البرازيلي مالكوم فيليبي، مهاجم فريق الهلال السعودي، عن سعادته بالفوز الذي حققه فريقه على اتحاد جدة في ربع نهائي البطولة العربية.

وتأهل الهلال إلى الدور نصف النهائي عقب الفوز على اتحاد جدة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال مالكومي في تصريحات تليفزيونية: "سعيد للغاية بهذه البداية وثقة المدير الفني وزملائي، كل يوم أصبح أكثر تأقلمًا".

وأضاف: "أشعر بالسعادة بعدما سجلت هدفا في مباراة الكلاسيكو وهذا الهدف سيبقى في الذاكرة".

وتابع: "سأسعى لتنفيذ كل ما يطلبه مني المدرب، والأجواء هنا جميلة للغاية".

واختتم: "أعلم جيدًا حب الجماهير لكرة القدم هنا، وسعيد أنني جزء من فريق الهلال والدوري السعودي".