نبيل نعيم لـ "الشاهد": طارق الزمر "انضحك عليه" من الإخوان

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن طارق الزمر كان حبيبي وكان ساكن بجواري 3 سنوات في الزنزانة.

وأضاف نعيم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن طارق الزمر "انضحك عليه" من الإخوان، اتغر إن الإخوان هتركب ولن تنزل، لكن عبود الزمر كان أذكى منه وأنصح منه وقرأ اللعبة أفضل من طارق، إنما طارق وعبود الزمر مؤدبين ، حيث أن سلوك الإنسان وليد فكره، متابعا: "معظمهم أخلاق كويسة، هناك فرق بين الفكر والأخلاق".

برنامج الشاهد الموسم الثاني

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء .

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.