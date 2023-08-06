الأحد 06 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم لـ "الشاهد": طارق الزمر "انضحك عليه" من الإخوان

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن طارق الزمر كان حبيبي وكان ساكن بجواري 3 سنوات في الزنزانة. 

 

وأضاف نعيم خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أن طارق الزمر "انضحك عليه" من الإخوان، اتغر إن الإخوان هتركب ولن تنزل، لكن عبود الزمر كان أذكى منه وأنصح منه وقرأ اللعبة أفضل من طارق، إنما طارق وعبود الزمر مؤدبين ، حيث أن سلوك الإنسان وليد فكره، متابعا: "معظمهم  أخلاق كويسة، هناك فرق بين الفكر والأخلاق". 

 

برنامج الشاهد الموسم الثاني 

ويقدم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور الموسم الثاني من برنامج الشاهد، اعتباراً من أول أغسطس وعلى مدار 30 يوماً، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء .

 

ويكشف "الباز" في الموسم الثاني ببرنامج الشاهد  شهادات جديدة على نصف قرن من عنف الجماعة الإرهابية في مصر، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعلت الجماعات الإرهابية بمصر على مدار 50 عامًا؟.

ads

الأكثر قراءة

الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الدور الثاني برقم الجلوس 2023

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

نبيل نعيم يكشف لـ"الشاهد" الهدف الأساسى لاعتصام رابعة.. ويؤكد: فضه كان ضروريًاا

تامر عاشور يوجه الشكر لـ"المتحدة" لمبادرتها تجاه "حياة كريمة" (فيديو)

إليسا تبدأ حفلها بمهرجان العلمين الجديدة بأغنية "حلوة يا بلدى"

نبيل نعيم لـ "الشاهد": حازم أبو إسماعيل ليس صاحب فكر ولا يمتلك قاعدة ينطلق منها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ماذا نقرأ لأطفالنا؟

وائل لطفي

ليسوا بشرًا وليسوا مسلمين!

ماجد حبته

بريطانيا تستميل إفريقيا!

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه