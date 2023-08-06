الأحد 06 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نبيل نعيم لـ "الشاهد": حازم أبو إسماعيل ليس صاحب فكر ولا يمتلك قاعدة ينطلق منها

نبيل نعيم
نبيل نعيم

قال نبيل نعيم، القيادي السابق بجماعة الجهاد، إن حازم أبو اسماعيل ليس لديه فكر وليس صاحب فكر، ولا عنده قاعدة ينطلق منها، لكن شكري مصطفى التكفيري كان له قاعدة كبيرة، وكان عنده فكر وكتبه، وقد قابلت شكري مصطفى عام 1977 أنا وأيمن الظواهري ، في منطقة تسمى القبة الفيداوية بالعباسية، وكان يعرفه أيضا رفاعي سرور رحمه الله.

 

وأضاف نعيم خلال لقاءه ببرنامج الشاهد، الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية extra news، أنه عندما نزلنا أنا وأيمن من عند شكري مصطفى، سألته عن رأيه في شكري مصطفى فقال لي " ده تكفير صرف". 

 

وتابع: "عندما جئنا نصلي مع شكري مصطفى، قال لنا صلوا لوحدكم، هو من جماعة المؤمنين ونحن لسنا بمؤمنين بالنسبة له، مع إننا كنا هنصلي وراءه ولن نؤمه". 

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