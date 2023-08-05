السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الهلال السوداني يشكر مصر على استضافة مبارياته في دوري أبطال أفريقيا

الهلال السوداني
الهلال السوداني

وجَه نادي الهلال السوداني، الشكر إلى مصر على استجابتها لطلب استضافة مواجهة الفريق في الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال أفريقيا؛ وفقا لبيان أصدره النادي.

وكان قد تم استبعاد ملعب الهلال من استضافة مباريات دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم مطابقته لمواصفات البطولة.

وجاء بيان الهلال السوداني على النحو الآتي:

"يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، بخالص الشكر والتقدير لجمهورية مصر العربية، ممثلة في الاتحاد المصري لكرة القدم على استجابته لطلب الهلال بالموافقة على خوض الأزرق مباراته في تمهيدي الأبطال الإفريقية بجمهورية مصر العربية".

وأضاف البيان: "يؤكد الهلال أن الخطوة غير مستغربة من الأشقاء في مصر".

وأتم: "ينوه النادي إلى أنه في حال تأهل الفريق إلى الدور القادم من البطولة الإفريقية، فإن القاهرة ستكون الخيار الأمثل له لاحتضان مبارياته في المسابقة القارية".

الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا الهلال السوداني يشكر مصر
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