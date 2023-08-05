السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تركيا تحتفى بزيارة وزير التجارة والصناعة لأنقرة

أحمد سمير
أحمد سمير

حظيت زيارة المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة للعاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى، باهتمام غير مسبوق من جانب كبريات الصحف ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وقد أبرزت كبريات الصحف التركية على صدر صفحاتها زيارة الوزير لأنقرة واللقاءات التي أجراها مع وزيري التجارة والصناعة والتكنولوجيا وكذا مع منظمات الأعمال وكبرى الشركات والبنوك التركية.

وقد تناولت وكالة أنباء الأناضول اللقاء المهم الذي جمع المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، ومحمد فاتح كاجر، وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، والذي استعرض مستقبل التعاون الصناعي بين البلدين وسبل تعزيز الجهود المشتركة لإنشاء مشروعات صناعية مصرية تركية تفي باحتياجات أسواق البلدين والتصدير للأسواق الخارجية.

كما سلط موقع عربي بوست تركيا الضوء على لقاء الوزير مع  عمر بولات، وزير التجارة التركي، وذلك في أول زيارة لوزير التجارة والصناعة المصري لتركيا منذ 10 سنوات.

كما أبرز موقع أنقرة تيركاريت أوداسي التركي اجتماع المائدة المستديرة بين مصر وتركيا والتي شارك فيها المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ونظيره التركي عمر بولات.

هذا إلى جانب عشرات الصحف والمواقع الإخبارية الإلكترونية التي تناولت زيارة الوزير للعاصمة التركية أنقرة ولقاءاته المكثفة مع المسئولين ومنظمات ودوائر الأعمال التركية.

كما حظيت الزيارة باهتمام كبير من جانب وسائل التواصل الاجتماعي التركية حيث نشرت كافة الفعاليات والصور الخاصة بلقاءات الوزير التي عقدها مع المسئولين والشركات بدولة تركيا.

اجتماعى أحمد سمير الاعمال التجار التجارة
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