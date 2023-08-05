السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

خيانة

عبدالمنعم إسماعيل
عبدالمنعم إسماعيل

الساعة

كانت تتعدى اتنين بالليل

والجو.. جميل

ومراتى بتستناتى عشان نتسحر

راسمة بهمس الحب 

حاجات ف عنيها

قبل ما ييجى الخيط الأبيض

ع الخيط.. الأسود

وعنيكى 

بتشد شواشى القلب..

تاخدنى لقلبك

يحضنى

ويطبطب على كتفى

يمسح على راسى

ويسبسب شعرى

إحساسى!

إن انتى معايا

وانا طاير بيكى

خلانى أشوف الناس حلوين

هاديين!

ناعمين!

خلانى أتبسم

لأمين الشرطة

الواقف ف كمين

«المنيل»

نسانى السهرة

فى الشركة وصاحب الشركة

ورغيه المعتاد

«عبدالمنعم».. رُحت لفين؟

ما تبطل تسرح ف الواد ومراتك

وعنيكى

ضحكت ع القاعدين فى المكتب

سرقت «عبدالمنعم» منهم

من أكبرهم

ولحد السواق فى الموقف

«أبورجوان».. حدش نازل؟

«أبورجوان».. فين الأجرة؟

وعنيكى

زرعت جوا مشاعرى الفرحة

ليه مش عارف

جايز إنى بحبك جدًا

جايز إنك فجر بيدن

يسرق ليلى

جايز إن هواكى اتحول

فجأه دليلى

واما وصلت البيت..

ولقيتها بتستنانى

خدت الواد ضميته لقلبى

وحضنت عنيكى

وف قلبك.. نمت.

القبلة - الرسام النمساوى جوستاف كليمت (1862 - 1918)
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