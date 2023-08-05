محمد الباز ينعى زوجة صالح سليم ويكشف عن مشاركتها فى اعتصام المثقفين

نعى الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، السيدة زينب لطفي، زوجة أسطورة كرة القدم صالح سليم، ووالدة الفنان الراحل هشام سليم وخالد سليم، والتي رحلت عن عالمنا أمس الجمعة.

وأضاف خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاع عبر فضائية "النهار"، أن الصورة التي نشرتها الزميلة فايزة هنداوي عبر صفحتها على "فيسبوك"، للسيدة زينب لطفي كانت خلال اعتصام المثقفين بوزارة الثقافة، وكانت تضع شارة "أنا نازل 30يونيو"، مؤكدًا أن مشاركتها بصفتها مواطنة مصرية تخاف على البلد، واعتصام المثقفين بدأ يوم 5 يونيو وانتهى يوم 30 يونيو للمشاركة في الثورة العظيمة.

وتابع، تحية لروحها وخالص عزائي لخالد سليم، ولزوجته الفنانة يسرا، لأن السيدة زينب هي حماتها.

30 يونيو بالنسبة هي يوم الفرز العظيم

وتابع: "30 يونيو بالنسبة لي هي يوم الفرز العظيم بين الناس التي خافت على البلد ومن كان يريد هدمها، ولكل من نزل وساند، لأنه يوجد أحداث تكون بمثابة فرز وبعض الناس نكسوا على أعقابهم ووضعهم أمر آخر وكل من شارك فيها نضعه على رأسنا".