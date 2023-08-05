السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الغربية تستكمل فعالياتها للتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقريتي أبيار والدواخلية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور محافظ الغربية، استمرار أنشطة وفعاليات التنمية البشرية والتمكين الاقتصادي ضمن خطة المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمراكز كفر الزيات، المحلة الكبرى، قطور وبسيون.
جاء ذلك خلال متابعته لعدد من الأنشطة والفعاليات التي نظمتها المحافظة بالتعاون مع جامعة طنطا في قريتي أبيار والدواخلية بمركزي كفر الزيات والمحلة الكبرى بحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس جامعة طنطا، الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطري، الدكتور خالد أبو شادي وكيل وزارة الزراعة، اللواء عمرو فكري رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى.

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وشملت الفعالياتالقافلة البيطرية التي نظمتها مديرية الطب البيطري والتي قدم خلالها الأطباء البيطريون كافة الخدمات البيطرية من علاج للأمراض الباطنية والتناسلية لكافة الحيوانات من أبقار، جاموس، أغنام وخيول بالإضافة إلى تنفيذ عمليات الكشف بالسونار وسحب عينات دم للوقوف على مدى إصابة الحيوانات من عدمه بمرض البروسيلا، وكذلك علاج الطفيليات الداخلية والخارجية للحيوانات بالتجريع والرش، كما قدمت القافلة خدماتها العلاجية للطيور وتم صرف جميع الأدوية بالمجان.

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كما شهدت القافلة الطبية التي نفذتها جامعة طنطا إقبالاً ملحوظاً من المواطنين وذلك كونها تقدم خدماتها الطبية من كشف وعلاج للمواطنين من أهالي قريتي أبيار والدواخلية والقرى المجاورة لهم بالمجان، حيث تم توفير قاعات للكشف في تخصصات (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء، الجراحة، الرمد، الأنف والأذن، تنظيم الأسرة وطب الأسنان، جراحة المخ والأعصاب، مسالك بولية، أورام)، ذلك بالإضافة إلى الإقبال على عيادات المبادرات الرئاسية؛ حملة ١٠٠ يوم صحة وعيادات تنظيم الأسرة التي نظمتها مديرية الصحة بالغربية. 

استعدادا للمرحلة الثانية لحياة كريمة الغربية تستكمل فعالياتها للتنمية البشرية والتمكين الاقتصادي بقريتي ابيار والدواخلية إستعدادا للمرحلة الثانية أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التمكين الاقتصادي التنمية البشرية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية المبادرة الرئاسية حياة كريمة القافلة البيطرية القرى المجاورة
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