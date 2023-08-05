السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"البحيرى": مواجهة فاجنر لفرنسا والولايات المتحدة بالنيجر تحدث فوضى وحرب عصابات

الدكتور أحمد البحيري
الدكتور أحمد البحيري

قال الدكتور أحمد البحيري، الباحث في الشئون الإرهابية، إنه منذ عامين أصبحت هناك استراتيجية للجماعات والتيارات التي تقوم بعمليات انقلابية وهي الاستعانة بقوات فاجنر، والانحياز لروسيا كنوع لمعادلة الميزان مع الدول الأوروبية.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لبرنامج "الشرق الأوسط"، مع الإعلامية أميمة تمام، والمذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن قوات فاجنر، في مواجهة مع جيوش منظمة تحتاج لدراسة، ونجد تعاون فاجنر مع بعض الميليشيات المسلحة في إفريقيا، مؤكدًا أن مواجهة فرنسا أو الولايات المتحدة تحدث فوضى ومحاولة عمل حرب العصابات أو الميليشيات.

فاجنر لا تواجه قوات فرنسية أو أمريكية ولكن ميليشيات مسلحة

وأشار إلى أن فاجنر لا تواجه قوات فرنسية أو أمريكية ولكن ميليشيات مسلحة، موضحًا أنه في منطقة ميناكا أرسلت القوات المالية قوات إلى فاجنر، وقامت داعش بإسقاطها وقتلت منها 10 أشخاص، وأعلن متحدث الجيش عن ذلك.

وتابع، أن التدخل العسكري محتمل من تحالف غرب إفريقيا بقيادة فرنسا ودعم أوروبا يرى أنه يميل لصالح التحالف حتى وإن تدخلت فاجنر. 

أحمد البحيري قوات فاجنر الولايات المتحدة فرنسا يحدث فوضى حرب العصابات
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