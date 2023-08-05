مفاجأة.. ذروة الموجة الحارة فى ديسمبر المقبل

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن ظاهرة النينيو تظهر كل 4 أو 7 سنوات في العالم في منطقة محددة تستمر لمدة عام أو 10 أشهر ثم تختفي.

وأضاف سمعان خلال حواره لبرنامج "صالة التحرير" المُذاع على قناة "صدى البلد" أن دورة ظاهرة النينيو قد تبلغ ذروتها في شهر ديسمبر المقبل، متابعًا: "الظاهرة بدأت في شهر 6 لكن الذروة في شهر 12 ثم تنتهي في أبريل أو مايو المقبل".

وتابع: "لم نشعر بظاهرة النينيو خلال السنوات الماضية، لأنه لم تتزامن معها تغيرات مناخية مثل القبة الحرارية التي تعرضنا لها، بالإضافة إلى وصول درجة حرارة الأرض إلى 1.5 درجة".

وأشار إلى أن ظاهرة النينيو تظهر على سواحل أستراليا وتؤثر على درجة حرارة المياه على سطح المحيط ومع سخونة المياه تتحرك إلى شرق أمريكا الجنوبية، ونتيجة لذلك تحدث الفيضانات والعواصف وتؤثر على أوروبا وآسيا".