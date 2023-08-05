السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الشباب والرياضة بالتعاون مع "المتحدة": قطار كابيتانو يصل المنوفية

مشروع كابيتانو
مشروع كابيتانو

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وصول قطار اختبارات الموسم الثاني للمشروع الأكبر فى مجال اكتشاف المواهب الكروية (كابيتانو مصر) بمحافظة المنوفية (مدينة شبين الكوم)، بملاعب نادي الجمهورية الرياضي أيام ٥ و ٦ أغسطس الجاري.

ووصل عدد الراغبين فى خوض الاختبارات بمحافظة المنوفية عن طريق الرابط الإلكتروني إلى 5600 لاعب من مواليد 2009، ويستهدف مشروع كابيتانو مصر اكتشاف أفضل المواهب الناشئة في رياضة كرة القدم بكافة محافظات الجمهورية لتقديم أجيال جديدة من المواهب إلى المنتخبات الوطنية والأندية المصرية والعالمية.

ويشرف على تنفيذ الاختبارات وعمليات الانتقاء الخاصة بالمشروع  اللجنة العلمية والفنية لمشروع كابيتانو مصر برئاسة الدكتور كمال درويش والدكتور محمود سعد والكابتن محسن عبدالمسيح وفريق عمل كابيتانو بوزارة الشباب والرياضة الدكتور عبد الأول محمد مساعد الوزير، الدكتور سيد الشتيحي، والدكتور محمد المسلماني، بالإضافة إلى لفيف من المدربين واللاعبين القدامى، ومديريات الشباب والرياضة والأمن والصحة والسكان بالمنوفية.

الاختبارات بمحافظة المنوفية المنوفية اكتشاف المواهب الكروية كابيتانو مصر اللجنة العلمية والفنية مشروع كابيتانو
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