السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس مصلحة الجمارك

رئيس هيئة قضايا الدولة
رئيس هيئة قضايا الدولة يستقبل رئيس مصلحة الجمارك

استقبل المستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة اليوم السبت، بمقر رئاسة الهيئة، الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، لتهنئته بمناسبة توليه منصب رئاسة هيئة قضايا الدولة.

وحضر اللقاء المستشارون نواب رئيس الهيئة: المستشار خالد زين الدين، رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري قضايا الدولة، والمستشار أحمد خليفة، مستشار وزير المالية رئيس المكتب الفني للطعون الضريبية، والمستشار دكتور عبدالحميد نجاشي، نائب رئيس قسم المنازعات الخارجية، والمستشار سامح سيد محمد، رئيس قسم الهيئة بوزارة التعليم العالي، والمستشار محمود عرفات، الأمين العام المساعد.

وتناول الطرفان أوجه التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة ومصلحة الجمارك للدفاع عن الحق والمال العام للدولة المصرية فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى، وأعرب الشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، عن خالص دعواته بالتوفيق للمستشار مسعد عبدالمقصود في قيادة الهيئة.

من جهته، عبر رئيس الهيئة، عن بالغ امتنانه للشحات غتوري، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الجمارك، على هذه التهنئة الرقيقة، مؤكدًا حسن التعاون البناء بين الهيئة ومصلحة الجمارك لما فيه صالح الوطن.

صرَّح بذلك المستشار سامح سيد محمد، نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

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