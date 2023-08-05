السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر تحرر 34 محضرًا لبضائع متنوعة خلال يوليو

مكافحة التهرب الجمركي
مكافحة التهرب الجمركي

تمكنت إدارة مكافحة التهرب الجمركي بالأقصر والفروع برئاسة محمد المغربي مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي (التزام تجاري) بالاشتراك مع مباحث الضرائب والرسوم بجنوب الصعيد برئاسة العميد محمد عبد العظيم ومباحث الضرائب والرسوم بأسيوط برئاسة العميد حسام أبو المعالي من ضبط وتحرير 34 محضر ضبط جمركي لبضائع متنوعة بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وذلك بمحال تجارية بالأقصر وأسيوط وسوهاج وأكمنة متفرقة (كمين منشاة العماري – البغدادي- القرنة بالأقصر- ونقطة التفتيش الأمنية ببهجورة نجع حمادي- أسيوط).

وتشكلت لجان الضبط من محمد الليثي وعبد الجواد حمام منتصر محمدين وروماني حنا وعلى علام وعصام أحمد ومحمد عبد الله وماجد نجيب وإسماعيل أحمد ومحمد جمال وحسن أحمد حسن ومحمود صلاح مفتشي إدارة المكافحة والعميد وائل عبد الرحمن والرائد أحمد عبد الفتاح والرائد على طاهر من مباحث الضرائب والرسوم، وقوة من أمناء الشرطة جابر العزب وشحات عبد النعيم وعامر عبد الوهاب وسنوسي نصير وحسن عريان وأشرف شعبان وعبد الرحيم سعد وأحمد حسن وقوة من رجال الشرطة السريين.

وكانت أغلب المضبوطات عبارة عن (3 سيارات معاقين) وأسماك مدخنة ومستلزمات طبية وقطع غيار سيارات ودراجات نارية وأدوات كهربائية ومنزلية وأدوات صحية وأدوات تجميل وعطور وملابس ومبردات مياه ولعب أطفال وإطارات دراجات نارية وإكسسوار محمول وزيوت سيارات ومستحضرات تجميل وملابس ومبيدات زراعية.

وجميع المضبوطات أجنبية الصنع وغير مصحوبة بفواتير أو مستندات تفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية عنها بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.

وبلغت قيمة المضبوطات 804 آلاف و650 جنيهًا.
وبلغت الرسوم الجمركية 343 ألفًا و627 جنيهًا.

وتم سداد جزء من التعويض والرسوم الجمركية بمبلغ 315 ألفًا و885 جنيهًا على ذمة قبول التصالح بعد إخطار عبد الناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات فتوري رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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