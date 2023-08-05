السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تعرف على موعد المرحلة الثانية للتنسيق وتقليل الاغتراب

التنسيق
التنسيق

يبحث العديد من طلاب الثانوية العامة 2023 عن مواعيد المرحلة الثانية من التنسيق، بالإضافة إلى موعد تقليل الاغتراب، وقد أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن الوزارة سوف تبدأ في المرحلة الثانية للتنسيق بداية من الأسبوع المقبل عقب انتهاء المرحلة الأولى والتي بدأت اليوم السبت.

ويبدأ تقليل الاغتراب عقب المرحلة الثانية للتنسيق والتي تبدأ في بداية الأسبوع المقبل، وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد، بدأ أعماله هذا العام، بتنظيم اختبارات القدرات للطلاب الراغبين في الالتحاق ببعض الكليات التي يُشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات، والتي استمرت حتى 3 أغسطس الجاري، فيما بدأت المرحلة الأولى لقبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023، بداية من اليوم السبت الموافق 5 أغسطس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 9 أغسطس الجاري، حيث يمكن للطلاب التقديم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.digital.gov.eg

ووجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة المصرية على كيفية استخدام موقع التنسيق الإلكتروني واختيار رغباتهم بدقة للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد، وذلك حين تنطلق أعمال التنسيق رسميًا.

وأوضح السيد عطا المُشرف على مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، أن التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد لطلاب شهادة الثانوية العامة المصرية، والشهادات المُعادلة (العربية والأجنبية) ومدارس المتفوقين والشهادات الفنية سيتم بشكل إلكتروني، من خلال عدة مراحل سيعلن عنها مكتب التنسيق تباعًا في بيانات رسمية.

وصرح د. عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن جهود الوزارة مستمرة في تقديم حملة التوعية لتعريف طلاب الثانوية العامة بكيفية التنسيق للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد من خلال موقع التنسيق الإلكتروني https://tansik.digital.gov.eg

وأضاف أن الدليل الحالي يتضمن أبرز الأخطاء الشائعة التي يقع طلاب الثانوية العامة فيها، وكيفية التعامل الصحيح مع  هذه الأخطاء حتى يتجنب الطلاب الوقوع فيها، خلال فترة التنسيق للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد. 

اجتياز اختبارات القدرات التعليم العالي والبحث العلمي التعليم العالي الأسبوع المقبل اسبوع المقبل tansik digital gov eg
ads

الأكثر قراءة

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2023.. نتيجة ملاحق الشهادة الإعدادية الشرقية

9 معلومات عن ناقلة صدمتها قاطرة "فهد" فى المجرى الملاحى لقناة السويس

استمرار حبس وكيل النيابة المزيف بالقاهرة الجديدة 15 يومًا

"الداخلية" تكشف سبب حريق وزارة الأوقاف

"الدويتو كان مفاجأة".. ردود أفعال الجماهير على حفل منير وحميد الشاعرى بالعلمين

أسامة ربيع لـ"الدستور": تحقيقات موسعة فى أسباب تصادم قاطرة مع ناقلة بهيئة القناة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الجائع والجامع

علي سعدة

انظر داخلك تستقم أمورك

مؤمن المحمدي

منه لله

أحمد الصغير

الحلقات الجديدة من «الشاهد» تدق أجراس الخطر للمصريين

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه