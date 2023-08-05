السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية يتابع استمرار أعمال رصف شارع البحر بالمحلة الكبرى

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، استمرار تنفيذ خطط الرصف والتطوير في كل الأحياء والمدن بالمحافظة، من أجل إضفاء المظهر الحضاري والجمالي، وتيسير حركة المواطنين.

جاء ذلك خلال متابعته لاستكمال أعمال رصف شارع البحر بمدينة المحلة الكبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتطوير مدينة المحلة الكبرى، حيث يتم رصف الشارع بداية من مدخل المدينة بمنطقة العلو وحتى نهايته بناحية أبو علي بطول ١٠.٣كم.

وأشار محافظ الغربية، إلى أنه تتم صيانة المحور المروي الرئيسي بالمحلة؛ لتحقيق السيولة المرورية وإضفاء لمسة جمالية، حيث يمثل شارع البحر شريان رئيسي داخل مدينة المحلة.

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استكمال أعمال المحلة الكبري الوحدات المحلية تيسير حركة المواطنين كافة الجهات المعنية مدينة المحلة الكبرى

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