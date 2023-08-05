السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

الحالة الصحية للفنان محمد عبد الجواد بعد تعرضه لوعكة صحية

محمد عبد الجواد
محمد عبد الجواد

تعرض الفنان محمد عبد الجواد خلال الأيام الماضية لوعكة صحية مفاجئة؛ دخل على إثرها أحد المستشفيات في حالة صحية خطيرة، حتى بدأت الأطقم الطبية في التعامل مع الحالة من خلال عدد من الفحوصات حتى تم التعامل الطبي معه.

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الحالة الصحية للفنان محمد عبد الجواد

واستقرت الحالة الصحية للفنان محمد عبد الجواد خلال الساعات الماضية حيث خرج من المستشفى وتواجد في منزله حيث يخضع للعلاج والمتابعة الطبية بعد عمل قسطرة وتركيب دعامات في القلب على خلفية الوعكة التي تعرض لها.

وطمأن الأطباء أسرة الفنان القدير على صحته مؤكدين أن حالته ستكون جيدة خلال الفترة القادمة وفقط يحتاج للراحة ومتابعة العلاج في المنزل.

وتابع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية حالة الفنان القدير من البداية ومنذ دخوله المستشفى وتواصل مع أسرته والمستشفى وأمر بعمل اللازم مع المتابعة المستمرة مع الأسرة وهو ما أكده الفنان الشاب كريم عبد الجواد نجل الفنان القدير من خلال منشوراته عبر حساباته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وخلال الساعات الماضية أعلن الفنان مفيد عاشور، عن خضوع محمد عبد الجواد لعملية تركيب دعامتين عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعلق: "سلامتك يا صديق العمر.. أجرى الصديق الفنان محمد عبد الجواد عملية تركيب دعامتين بالقلب، سلامتك وسلامة قلبك يا صاحب أطيب قلب.. دعواتكم بالشفاء العاجل".

وكانت آخر أعمال الفنان القدير محمد عبد الجواد العام الماضي من خلال مسلسل حمل اسم “ليل أم البنات” مع عدد من الفنانين منهم الفنانة الكبيرة سهير رمزي واصر سيف وهاجر الشرنوبي وعدد من النجوم وتدور قصة المسلسل حول الأرملة ليل التي تكافح من أجل تربية بناتها الخمسة فريدة، زهرة، عاليا، عبير و نور، حيث تدير مطعم في منطقة شعبية، بينما تحاول حمايتهم من أطماع عمهم راضي، الذي يريد أن يستولى على حقوقهم.

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