"لم يرتكب جُرمًا".. مصطفى بكرى يكشف تطورات الحالة الصحية لـ هانيبال القذافى

قال الكاتب مصطفى بكري، إن الحالة الصحية لـ هانيبال القذافي تزداد سوءًا، وما زالت السلطات اللبنانية تصم آذانها عن كل النداءات الإقليمية والدولية التي تطالب بالإفراج عنه.

وأضاف "بكري"، خلال حلقة اليوم الجمعة من برنامج "حقائق وأسرار"، أن السلطات اللبنانية قامت بنقل نجل القذافي إلى العناية المركزة بعد تدهور حالته الصحية ودخوله في غيبوبة، بسبب إضرابه عن الطعام منذ عدة أسابيع احتجاجًا على احتجازه منذ عام 2015 بدون محاكمة.

وتابع: "وزيرة العدل بالحكومة الليبية أكدت أن الحالة الصحية لـ هانيبال القذافي أصبحت حرجة جدًا جدًا، وهو بين الحياة والموت، وأن أسرته لم تعد تستطيع نشر صورته في ظل الحالة التي وصل إليها".

أنقذوا هانيبال القذافي

وناشد الإعلامي مصطفى بكري، السلطات اللبنانية والعالم بأسره، قائلًا: "أنقذوا هانيبال القذافي هذا الشاب البرىء الذي لم يرتكب جريمة، ولم تكن له علاقة بقضية الإمام موسى الصدر من قريب أو بعيد، ولا أحد لديه دليل على ذلك".