تفاصيل الحالة الصحية للفنان حسن يوسف وزوجته بعد دفن نجلهما

قال د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان حسن يوسف تلقى العزاء في نجله عبدالله داخل مقابر العائلة، ولن يقيم سرادق عزاء.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العزاء كان على رأس المقابر، ولن يقيم عزاء.. وهذه رغبته نحترمها".

وكشف عن تفاصيل الحوار بينهما: "قلت له شد حيلك، قال لي ادعي له يا أشرف، ادعي له يا أشرف"، وأردف: "هم في كرب، مصابهم أليم، ابتلاء من ربنا، ولازم نرضى، وندعي لهم بالصبر".

حقيقة منع الصحفيين من تصوير جنازة نجل حسن يوسف

وعما تردد عن منع الصحفيين من تصوير الجنازة، قال نقيب المهن التمثيلية إنه حدث ارتباك في موعد الجنازة، وكان مجموعة من الزملاء موجودين ولم يتم منع الصحفيين، لكن العزاء في مسجد الشرطة فيه ضوابط، لم يمنع أحد، وهم معتادون على مكان محدد التزموا بالمكان، والموعد تغير، وأبلغته لكلل من سألني.

وعن حالة حسن يوسف وشمس البارودي، قال أشرف زكي: "مش هنسيبه، وربنا يصبرهم، إيمانهم بربنا كبير، وتماسكهم، لكن في الآخر ضناهم".