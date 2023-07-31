الإثنين 31 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تفاصيل الحالة الصحية للفنان حسن يوسف وزوجته بعد دفن نجلهما

جنازة ابن الفنان
جنازة ابن الفنان حسن يوسف

قال د. أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن الفنان حسن يوسف تلقى العزاء في نجله عبدالله داخل مقابر العائلة، ولن يقيم سرادق عزاء.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "العزاء كان على رأس المقابر، ولن يقيم عزاء.. وهذه رغبته نحترمها".

وكشف عن تفاصيل الحوار بينهما: "قلت له شد حيلك، قال لي ادعي له يا أشرف، ادعي له يا أشرف"، وأردف: "هم في كرب، مصابهم أليم، ابتلاء من ربنا، ولازم نرضى، وندعي لهم بالصبر".

حقيقة منع الصحفيين من تصوير جنازة نجل حسن يوسف 

وعما تردد عن منع الصحفيين من تصوير الجنازة، قال نقيب المهن التمثيلية إنه حدث ارتباك في موعد الجنازة، وكان مجموعة من الزملاء موجودين ولم يتم منع الصحفيين، لكن العزاء في مسجد الشرطة فيه ضوابط، لم يمنع أحد، وهم معتادون على مكان محدد التزموا بالمكان، والموعد تغير، وأبلغته لكلل من سألني.

وعن حالة حسن يوسف وشمس البارودي، قال أشرف زكي: "مش هنسيبه، وربنا يصبرهم، إيمانهم بربنا كبير، وتماسكهم، لكن في الآخر ضناهم".

حسن يوسف حالة حسن يوسف شمس البارودى نجل حسن يوسف أشرف زكي

مواد متعلقة

رفعت فياض يكشف مفاجأة عن ادعاءات تسريب نتيجة الثانوية

الوثائقية.. كيف نسج أسامة أنور عكاشة شخصياته؟

الوثائقية| أسامة أنور عكاشة أحيا رموز الليبرالية المحجوبين

السجينى: المعارضة تدعم فكرة تعيين المحافظين وعرفت مخاطر الانتخاب

بث مباشر.. الجزء الأول من الفيلم الوثائقي أسامة أنور عكاشة

كتلة الحوار تقدم مقترحين للقضاء على المال السياسي والرشاوى الانتخابية

التصويت الإلكترونى.. 5 مقترحات من كتلة الحوار بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية

بعد اعتماد النتيجة.. وزير التعليم يوجه رسالة لطلاب الثانوية العامة 2023

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط فى جميع المحافظات

ظهرت الآن.. رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

اللينك متاح.. نتيجة الصف الثالث الثانوي 2023 بالاسم فقط

اللينك فعال.. نتيجة الثانوية العامة 2023 برقم الجلوس جميع المحافظات

لينك فَعَّال| رابط نتيجة الثانوية العامة برقم الجلوس 2023 وزارة التربية والتعليم

الآن نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط| موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

إصلاح ماسبيرو

محمود خليل

التمثال المعجزة

القس. رفعت فكرى

سر السعادة والشباب!!

ماجد حبته

فرانس 24 دهستها الجزائر

أحمد الصغير

كيف علّم المصريون القدماء «الدراما» للعالم كله؟

وائل لطفي

روسيا- إفريقيا والعالم الجديد

محمد العسيري

من أوكرانيا للنيجر.. الدنيا بتتمرجح

د.كريمة الحفناوى

قصر ثقافة المطرية.. وثورة 23 يوليو

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يعود إلى "جنين" بالضفة الغربية.. ماذا حدث ليلاً؟ ولماذا؟

صفقة واشنطن.. التطبيع مع السعودية وخروج المتدينين من حكومة نتنياهو.. ما القصة؟

إسرائيل تتأهب لتدهور محتمل على حدود لبنان