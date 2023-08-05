"صحة الدقهلية": 56 ألف جلسة علاج طبيعي و6 اجتماعات لرفع كفاءة الأقسام

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، بجهود إدارة العلاج الطبيعي خلال يوليو الماضي، في تكثيف المرور على أقسام وعيادات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وتضمنت الجولات تفقد 49 قسمًا وعيادة للعلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها إدارات: السنبلاوين، جمصة، منية النصر، محلة دمنة، فضلًا عن ميت غمر، تمى الأمديد، وطلخا.

فيما كشف الدكتور أكرم عبدالمنعم، مدير إدارة العلاج الطبيعي، أن إجمالي عدد الحالات التي استقبلتها الأقسام والعيادات التابعة خلال الشهر الماضي، بلغ نحو 25895 حالة، في حين وصل عدد الجلسات إلى 56600 جلسة من بينها 7481 لمرضى الغسيل الكلوي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة توفير جميع الخدمات بكل التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالٍ من الاهتمام بالمرضى.

وأوضح عبدالمنعم، أن عدد جلسات الداخلي تجاوز الـ 1800 جلسة علاوة على 1090 حالة بالعناية وما يقارب 2348 جلسة أطفال من بينها 225 حالة بعناية الأطفال و148 جلسة بالحضانات وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين إدارتي العلاج الطبيعي وحضانات الأطفال وعنايتها.

وفي إطار زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية نظمت الإدارة الشهر الماضي ٦ اجتماعات فنية تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات السنبلاوين، ميت غمر، وميت سلسيل.

وشهدت "السنبلاوين العام" محاضرة بعنوان "دور العلاج الطبيعي في حالات التواء الكاحل"، وأخرى حول "دور العلاج الطبيعي في تأهيل مرضى القدم المسطحة".

كما عقدت مستشفى ميت سلسيل ورشتين الأولى بعنوان "دور العلاج الطبيعي في تأهيل حالات الشلل النصفي" فيما استعرضت الثانية أساليب "تأهيل حالات أطفال الشلل الدماغي".

وجاءت فعاليات اليوم العلمي الأول بمستشفى ميت غمر، تحت عنوان: "غضروف الرقبة من التشخيص للعلاج" وتطرق الثاني لدور العلاج الطبيعي في حالات خشونة الركبة.

العلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي

العلاج الطبيعي