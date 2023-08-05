خبير أمن المعلومات: تطبيق "ثريدز" منافس قوى جدًا لـ تويتر (فيديو)

قال المهندس أحمد السخاوي، خبير أمن المعلومات، إن تطبيق "ثريدز" منافس قوي جدا لتطبيق التغريدات القصيرة "تويتر"، مشيرًا إلى أنه حصل على 30 مليون مشترك في يوم كامل.

وأضاف "السخاوي"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم، أن هناك اتهامات بسرقة تطبيق "ثريدز" حقوق الملكية الفكرية لتويتر، ونقل بعض موظفي تويتر كل ما يتعلق بأفكار التطبيق لشركة "ميتا" بعد فصلهم.

"ميتا" تحاول جاهدة تطوير كل ما يتعلق بمنظومتها

ولفت خبير أمن المعلومات إلى أن تطبيق "تويتر" هدد تطبيق "ثريدز" باللجوء إلى ساحات القضاء، معقبًا: "ميتا تحاول جاهدة تطوير كل ما يتعلق بمنظومتها، وهي المنظومة التي تم اتهامها بأشياء كثيرة، منها ما يتعلق بالخصوصية ومعايير الكراهية والتحديثات وغيرها، بالإضافة إلى الرسائل مجهولة المصدر".

وتابع: "بدأت ميتا في الفترة الأخيرة الحد من هذه الرسائل والسلبيات المختلفة للحفاظ على خصوصية المستخدم".