الانتهاء من تبطين 697 كم من الترع بتكلفة 1.7 مليار جنيه في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم السبت، مع مسؤولي قطاع الري، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وقال محافظ بني سويف، إنه حسب التقرير الذي عرضه نصر بركات، وكيل الوزارة، إنه تم الانتهاء من تبطين 697.471 كم، بتكلفة زادت عن مليار و729 مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 79% تقريبًا، من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها والتي تُقدر بنحو 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليونًا و384 ألف جنيه، تخدم 287 ألفًا و229 فدانًا من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 ملايين جنيه، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 30 يوليو الماضي.

وأكد محافظ بني سويف، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات في مهدها، تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع، لافتًا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة؛ لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرًا لأهمية المشروع الذي تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة.