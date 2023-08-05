وزير الشباب ومحافظ الجيزة يفتتحان مشروعات بمركز شباب الكوم الأخضر

استهل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، جولته بمحافظة الجيزة يرافقه خلالها اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، صباح اليوم، السبت لتفقد مركز شباب الكوم الأخضر، لمتابعة وافتتاح العديد من المشروعات التى تقوم وزارة الشباب بتنفيذها وتطويرها بالمركز.

ونفذت مجموعة من الطلائع عرضا فنيا في بداية جولة وزير الشباب ومحافظ الجيزة، قبل أن يتفقد صبحي معرض أندية الفتاة، وتبادل النقاش مع الفتيات المشاركات في المعرض.

وافتتح وزير الشباب ومحافظ الجيزة الملعب الخماسي بمركز شباب الكوم الأخضر، ويستضيف مباريات دوري الشوارع والذي أطلقته الوزارة مؤخرا.

وتابع صبحي وراشد تدريبات فريق مشروع "١٠٠٠ بنت ١٠٠٠ حلم" والذي تقوم الوزارة بتنفيذه والإشراف عليه بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، وتقوم فكرة المشروع على نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم وفق برنامج متكامل، بالإضافة إلى اكتشاف المشروع للمواهب النسائية بمجال كرة القدم.

كما حرص وزير الشباب ومحافظ الجيزة على تفقد قاعة المناسبات التابعة لمركز الشباب والتي نفذتها الوزارة حديثا، وفي نهاية جولته بمركز شباب الكوم الأخضر، وضعا حجر الأساس لحمام السباحة بالمركز والذي تقوم الوزارة بتحمل تكلفته كاملا وتنفذه ضمن خطتها الاستثمارية.

وأكد وزير الشباب استمرار التطوير لجميع مراكز الشباب والأندية بمختلف محافظات الجمهورية نظرا لأهمية ما تقدمه تلك المراكز والأندية من خدمات وتلبية احتياجات أبنائنا بالإضافة إلى زيادة وتنمية الوعي لدى شبابنا، مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت في هذا الصيف مبادرة "صيف شبابنا" التي تتضمن سلسلة من البرامج والأنشطة بمراكز الشباب والأندية في جميع محافظات الجمهورية خلال فترة الإجازة الصيفية، والتي يتم تنفيذها من خلال مراكز الشباب في إطار تكثيف أنشطتها خلال فترة الإجازة الصيفية.

من جهته، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة من أجل التوسع فى إقامة معارض تسويق المنتجات الحرفية واليدوية مما يسهم في إتاحة الفرصة أمام الشباب والمنتجين من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم وتوفير فرص عمل مناسبة لهم، وإحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.

وأضاف أن المحافظة لا تدخر جهدا في تسخير كل الإمكانات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأكد ضرورة التعاون بين جهاز رعاية تشغيل الشباب ومديرية الشباب والرياضية لتنظيم عدد من المعارض لتسويق منتجات الشباب الحرفية واليدوية من جميع المنتجات.

وثمن محافظ الجيزة التعاون القائم بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة والذي يسهم في توفير فرص عمل للشباب، لافتا إلى أن المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية تنظيم عدد من المعارض لأصحاب المنتجات الحرفية واليدوية التي أسهمت في توفير العديد من فرص العمل.

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