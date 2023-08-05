عقب رصد شكاوى.. "مصايف الإسكندرية" تشن حملة على شاطئ النخيل

اأجرى الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، مرورا مفاجئا على شاطئ النخيل، لإحكام السيطرة على الشاطئ بعد رصد فريق الإعلام والعلاقات العامة عدة شكاوى من فرض الاكراميات ورسوم على دورات المياه فى شاطئ النخيل.

وخلال المرور تم التأكد من الشكاوى وصحتها وعلى الفور تم إرجاع المبالغ المحصلة بدون وجه حق إلى الرواد وفرض غرامه ماليه على مستأجر الشاطئ، بتواجد مدير عام الإدارة العامة المصايف ومدير عام الإدارة العامة للسياحة ورئيس قسم المتابعة ومجموعة من مفتشي ومراقبي الإدارة.

وأكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف على استمرار المرور والحملات لاحكام السيطرة على كل شواطئ الإسكندرية، واستعدادها الكامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم.

منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل

وكان قد وجه الدكتور محمد عبد الرازق بتوافر جميع وسائل السلامة والإنقاذ على شاطئ النخيل غرب المدينة والمتابعة المستمرة، مؤكدًا على المتابعة الميدانية والتواجد المكثف بشاطئ النخيل للاطمئنان على إلتزام المستأجر والعمال بتنفيذ كل الاشتراطات التى وضعها الإتحاد المصرى للغوص الإنقاذ.

وشدد عبد الرازق على ضرورة تواجد وسائل الإنقاذ السريع (الجيت سكى) داخل المياه، وليس على الشاطئ وكذلك تواجد رجال الإنقاذ داخل حرم البحر، بالإضافة إلى منع السباحة فى غير الأماكن المحددة للسباحة وعدم التساهل فى هذه النقطة حتى لو اضطر الأمر إلى إخراج الرواد بالقوة حفاظًا على أرواحهم.