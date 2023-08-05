الثلاثاء.. مناقشة "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" بمكتبة البلد

تستضيف مكتبة البلد، الكاتبة إيناس حليم، لمناقشة وتوقيع روايتها "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" الصادرة مؤخرا عن دار الشروق للنشر والتوزيع، على أن يناقشها الكاتب طارق إمام، ويدير اللقاء الكاتبة رشا سنبل، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء يوم الثلاثاء الموافق 8 أغسطس الجاري، بمقر المكتبة في 31 شارع محمد محمود من ميدان التحرير أمام الجامعة الأمريكية.

تطل الكاتبة إيناس حليم من خلال هذه الرواية على مدينة الإسكندرية في مطلع الألفينيات، من زاوية خاصة ترصد فيها أحداثًا وتفاصيل حياتية تمثل جزءًا أصيلاً من حياة سكان المدينة خلال تلك الفترة.

يحكون عن شارع النبي دانيال، عن أسطورة انشقاق الأرض وابتلاع الفتيات الجميلات في عز الظهر، عن بائع أحذية ضاع برفقة بضاعته داخل سرداب متجره، وعن أرجل حِمار غاصت يومًا ما في بئر مقبرة. عن مقبرة ضائعة لملك أراد الوصول إلى نهاية العالم، وإلى نهاية البحر.. تنبأ عرَّاف بأن المدينة التي سوف يدفن جثمانه فيها لن يقوى أحد على قهرها، وبأنها سوف تعرف السعادة إلى الأبد

بدءًا من لُغز شَغَل مدينة الإسكندرية لسنوات؛ لُغز الحفرة التي انفتحت فجأة في شارع "النبي دانيال" وابتلعت فتاة تتأبط ذراع خطيبها فاختفت ولم يُعثر لها على أثر، تخوض بطلة الرواية رحلة البحث عن حقيقة ذلك اللغز وحقيقة الفتاة التي اختفى تاريخها تمامًا أو يكاد.

وبالتوازي مع تلك الرحلة التي تتتبع البطلة خلالها خطوات الفتاة المنسية لتكتب رواية، يمتد هاجسها بالتقصي إلى تأملات حول فكرة الحياة والموت والحب والوجود، عالقةً داخل دائرة لُغزها، ناسجةً من ذلك التعلق حكايتها الخاصة وحكايات عن عائلتها وأخرى تخصُّ سكان المدينة.

يذكر أن رواية "حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة" هي الرواية الأولى للكاتبة إيناس حليم بعد مجموعتين قصصيتين هما "يحدث صباحًا" عام 2013، و"تحت السرير" بورتريهات بالعامية المصرية عام 2014.