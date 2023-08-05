ارتفاع درجة حرارة المحيطات يهدد الحياة البحرية وينذر بكوارث بيئية

حذرت شبكة (CNN) الأمريكية من استمرار ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم، حيث ارتفعت درجات حرارة المحيطات لأعلى مستوى على الإطلاق هذا الأسبوع وسط مخاوف على الحياة البحرية.

ارتفاع درجة حرارة المحيطات

وقالت “سي ان ان” إن درجة حرارة محيطات الكوكب سجلت ارتفاعات جديدة هذا الأسبوع، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا دون أي بوادر على البرودة.

وبلغ متوسط درجة حرارة سطح المحيط العالمي 20.96 درجة مئوية (69.7 فهرنهايت) في نهاية شهر يوليو، وفقًا للبيانات الحديثة من خدمة كوبرنيكوس لتغير المناخ بالاتحاد الأوروبي، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 20.95 درجة مئوية الذي تم تسجيله في عام 2016.

ويقول العلماء إن العالم بحاجة إلى الاستعداد لارتفاع درجات حرارة المحيطات مع حدوث ظاهرة النينيو وهي التقلبات المناخية الطبيعية التي تنشأ في المحيط الهادئ الاستوائي ، ولها تأثير الاحترار.

علماء يحذرون

ومن جانبها قالت كايتلين نوتن، عالمة المحيطات في هيئة المسح البريطاني لأنتاركتيكا إن البيانات الواردة من كوبرنيكوس رسمت صورة مقلقة لصحة المحيطات.

وقالت لشبكة CNN إن ما هو واضح "أن درجات حرارة سطح البحر الحالية دافئة بشكل استثنائي وغير معقول" ولها آثار واسعة النطاق، "خاصة بالنسبة للنظم الإيكولوجية المعقدة مثل الشعاب المرجانية".

وقال جريجوري سي جونسون، عالم المحيطات في منظمة "NOAA " إن درجات حرارة سطح البحر ارتفعت هذا العام وما نراه هو زيادة هائلة فهي تساوي حوالي 15 عامًا من اتجاه الاحترار على المدى الطويل في عام واحد".

وحذر من ارتفاع الحرارة بشكل أكبر خاصة وأن درجات الحرارة السطحية تميل إلى أن تظل مرتفعة من أغسطس حتى سبتمبر قبل أن تبدأ في الانخفاض لذا لا يزال هناك مجال لارتفاع درجات حرارة سطح البحر هذا العام.

الحياة البحرية

وقالت "سي ان ان" إن بعض موجات الحرارة البحرية هذا العام صدمت العلماء بشكل خاص لأنها غير مسبوقة والأضرار التي تسببها حيث يمكن أن تؤدي حرارة المحيط إلى ابيضاض الشعاب المرجانية على نطاق واسع، فضلاً عن موت الحياة البحرية الأخرى وزيادة ارتفاع مستوى سطح البحر.

وفي فلوريدا كيز، دفعت موجة الحرارة البحرية درجات حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية تاركة العديد من الشعاب المرجانية الآن مبيضة تمامًا أو ميتة.

وقالت سامانثا بيرجس، نائبة مدير كوبرنيكوس، إن الحرارة في شمال المحيط الأطلسي كانت مذهلة، وقالت لشبكة CNN "لم نشهد مطلقًا هذا النوع من الموجات الحارة البحرية الشديدة في ذلك الوقت من العام وهذا مفاجئ للغاية".

ووفقا لسي ان ان، فإن مياه المحيطات الأكثر دفئًا لها تأثير على المناخ، حيث تلعب المحيطات دورًا حيويًا كحاجز ضد أزمة المناخ من خلال امتصاص التلوث الناتج عن ارتفاع درجة حرارة الكوكب ويؤدي الماء الدافئ إلى تقليل فاعلية ذلك، مما يعني بقاء المزيد من الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى زيادة الاحتباس الحراري.

يشعر بعض العلماء بالقلق من أن سجلات درجة حرارة المحيط التي تم تعيينها هذا العام قد تكون بداية لاتجاه ينذر بالخطر فيما يتعلق بارتفاع حرارة المحيطات.