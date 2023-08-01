دراسة صينية: درجات الحرارة تدفع العمال للاستقالة وتُضعف الإنتاجية

كشفت دراسة حديثة، عن تأثير درجات الحرارة المرتفعة في هذا الصيف على إنتاجية العمال، مما كلف الولايات المتحدة مليارات الدولارات في النشاط الاقتصادي.

تظهر الأبحاث أن المهن التي تتطلب عمالة كثيفة في المناطق المفتوحة، هي الأكثر عرضة للتأثيرات السلبية لارتفاع درجات الحرارة، حيث إن الحرارة المفرطة يمكن أن تضعف أيضًا القدرات العقلية للعمال، بحسب شبكة cbs الأمريكية.

وأظهرت دراسة أجراها باحثون صينيون عام 2023 أن مثل هذا الطقس يمكن أن يزيد التغيب عن العمل، ويقود العمال إلى الاستقالة مبكرًا، مما يقلل من عدد الساعات التي يقضونها في الوظيفة.

وأكدت دراسة منفصلة أن التعرض لدرجات حرارة أعلى من 85 درجة فهرنهايت، يؤدي بالعمال إلى تقليل أيام عملهم بمعدل ساعة واحدة، مقارنةً عندما تكون درجات حرارة الهواء 76-80 درجة فهرنهايت.

وحذر الخبراء من أنه نظرًا لأن تغير المناخ يؤدي إلى مزيد من الأحوال الجوية القاسية، فمن المتوقع أن تتفاقم خسائر الإنتاجية بمرور الوقت.