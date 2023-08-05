السبت 05 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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استعدادات جامعة كفرالشيخ لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى (فيديو)

استعدادات جامعة كفرالشيخ
استعدادات جامعة كفرالشيخ لاستقبال طلاب تنسيق المرحلة الأولى

كشف الدكتور عبدالرازق الدسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ، عن تجهيزات واستعدادات الجامعة لاستقبال طلاب الثانوية العامة وذويهم، حيث تضم معامل وأماكن استقبال مجهزة على أعلى مستوى، ويبدأ التقدم لتسجيل الرغبات بالجامعة من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، ويتم البدء بالمرحلة الأولى ثم المراحل الأخرى.

وأضاف دسوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه سوف تتم مساعدة الطلاب في تسجيل رغباتهم بالتنسيق الإلكتروني لمن يرغبون بالتقدم للجامعات.

وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ أنه من بداية كل عام دراسي يتم البدء بالاستعداد الكامل لجميع الكليات واستقبال الطلاب والطالبات، خصوصًا الطلاب الجدد للثانوية العامة، الذين لم يسبق لهم دخول الحرم الجامعي، ويتم توجيههم من طلاب الفرق القديمة من الجامعة، ويتم استقبال الطلاب الجدد بحفلات استقبال داخل كلياتهم، وتعريفهم بالجامعة والحرم الجامعي.

اعلى مستوى الاستعداد الكامل التقدم للجامعات التنسيق الالكتروني الحرم الجامعي الطلاب والطالبات

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