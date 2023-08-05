السبت 05 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

منى الشاذلي تكشف تفاصيل ظهورها في "بيت الروبي" لـ كريم عبد العزيز

منى الشاذلي
منى الشاذلي

كشفت الإعلامية منى الشاذلي تفاصيل ظهورها كضيفة شرف في فيلم "بيت الروبي"، المعروض حالياً في السينمات، مع الفنان كريم عبد العزيز.

وأوضحت "الشاذلي" خلال برنامجها "معكم" المذاع عبر قناة cbc، أن مشاركتها في الفيلم جاءت بناء على طلب من المخرج بيتر ميمي، الذي استأمنها على قصة الفيلم قبل عرضه، ورواها لها ليقنعها بأهمية ظهورها في الفيلم بشخصيتها الحقيقية كإعلامية.

وأشارت إلى أنه تم تصوير المشهد بشكل سري في الاستوديو قبل عرض الفيلم بحوالي 3 أشهر، مضيفة: "يعني ضمن تصوير حلقة عادية جدا بجمهور حقيقي معندوش فكرة إن كريم عبد العزيز هيكون معانا".

وتابعت: "وبالفعل تفاجأوا جدا بدخول كريم عبد العزيز.. لكن هو دخل كإبراهيم الروبي مش كالنجم المعروف، وطلبنا بعدها من كل اللي حضروا مايقولوش أي تفاصيل عن اللي شافوه من الفيلم".

يذكر أن فيلم "بيت الروبي" من بطولة كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، شريف دسوقي، حاتم صلاح، قصة وسيناريو وحوار محمد الدباح وريم القماش، وإخراج بيتر ميمي.

cbc الإعلامية منى الشاذلي الفنان كريم عبد العزيز المخرج بيتر ميمي تارا عماد بيتر ميمي ريم محمود شريف دسوقي

الأكثر قراءة

بعد إعلان نتائج الثانوية العامة.. تنسيق الجامعات الخاصة ومصروفاتها لعام 2024/2023

بدء تسجيل الرغبات في تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة 2023

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. وأمطار رعدية على المناطق الجنوبية (فيديو)

معامل تنسيق جامعة القاهرة جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم طوال فترة التنسيق

أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوى فى جميع أنحاء البلاد

بدء تطبيق قرار العمل من المنزل للوزارات والجهات الحكومية خلال أغسطس.. غدًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

مصر ومكافحة الإتجار بالبشر

صفاء النجار

فيينا.. عندما يتفوق الواقع على الخيال «1-8»

سارة شريف

قصة «أوبنهايمر» اليهودى

ماجد حبته

الشريرة.. وحقوق الإنسان!

حسين دعسة

أمريكا تقود مناقشات "المجاعة وانعدام الأمن الغذائى" أثناء مجلس الأمن

محمد عبدالعزيز

اتحاد منتجى مصر.. أن تأتى متأخرًا

خالد حريب

النيجر.. تحرر أم كرة ثلج حربية

د. محمد عفيفي

ثورة يوليو «3-3»

صور

مزاد السمك فى البرلس بكفرالشيخ (صور)

الممشى السياحى فى العلمين

وزراء ومشاهير فى عزاء والد الدكتور محمد الباز

محطة تل أبيب

المزيد

كيف تؤثر الإصلاحات القضائية على الجيش الإسرائيلى؟

استشهاد شاب فلسطينى برصاص قوات الاحتلال شرق طولكرم

الخارجية الفلسطينية: المحاكم فى إسرائيل جزء من منظومة الاحتلال نفسه