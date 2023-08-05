السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 5-8-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع المسابقات الأفريقية والأوروبية والآسيوية بين المنتخبات، خلال فترة التوقف الدولي بعد انتهاء موسم 2022-2023.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية "البطولة العربية للأندية"، بالإضافة إلى مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد لانس الفرنسي الودية، في إطار استعدادات الأندية لخوض منافسات الموسم الجديد 2023-2024.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم للسيدات والقنوات الناقلة

- سويسرا X إسبانيا: في تمام الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

- اليابان X النرويج: في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

موعد بداية الدوري المصري الموسم الجديد 2023-2024

• مواعيد مباريات اليوم في كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

- السد القطرى X الشرطة العراقي: في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

- الاتحاد السعودي X الهلال السعودي: في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وتُذاع المباراة عبر شبكة قنوات الرياضية السعودية SSC HD

• مواعيد مباريات اليوم الودية استعدادًا للموسم الجديد 2023-2024

- باير ليفركوزن الألماني X وست هام يونايتد الإنجليزي: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نيس الفرنسي X فياريال الإسباني: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مانشستر يونايتد الإنجليزي X لانس الفرنسي: في الساعة الثالثة إلا ربع ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- آينتراخت فرانكفورت الألماني X نوتينجهام فورست الإنجليزي: في الساعة الرابعة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- سبورتنج لشبونة البرتغالي X إيفرتون الإنجليزي: في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- نيوكاسل يونايتد الإنجليزي X فيورنتينا الإيطالي: في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- فالنسيا الإسباني X أستون فيلا الإنجليزي: في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة مباريات ودية الاتحاد السعودي لهلال السعودي كأس الملك سلمان للأندية مانشستر يونايتد

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