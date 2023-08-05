السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

1.7 مليون جنيه إيرادات "مرعي البريمو" في ثالث أيام عرضه

مرعي البريمو
مرعي البريمو

حقق فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة مليون و765 ألف جنيه، في ثالث أيام عرضه ضمن منافسات موسم الصيف 2023.

وطرحت الشركة المنتجة، الفيلم، بدور العرض يوم الأربعاء الماضي، ويُجسّد هنيدي، خلال الفيلم، شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولهما مع فريق شارموفرز التي طُرِحَت الأيام الماضية، والأخرى مع الفنان عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.

أفلام الصيف الطفل منذر مهران العرض السينمائية الفيلم السينمائي الجديد الفنان محمد رمضان العرض السينمائي النجم محمد هنيدي النجم أحمد بدير

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