1.7 مليون جنيه إيرادات "مرعي البريمو" في ثالث أيام عرضه

حقق فيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، أمس الجمعة، إيرادات بقيمة مليون و765 ألف جنيه، في ثالث أيام عرضه ضمن منافسات موسم الصيف 2023.

وطرحت الشركة المنتجة، الفيلم، بدور العرض يوم الأربعاء الماضي، ويُجسّد هنيدي، خلال الفيلم، شخصية تاجر بطيخ يواجه العديد من الأزمات والمواقف الكوميدية؛ بسبب عمله في السوق.

ويقدم هنيدي خلال العمل أغنيتين، أولهما مع فريق شارموفرز التي طُرِحَت الأيام الماضية، والأخرى مع الفنان عبدالباسط حمودة.

ويشهد الفيلم عودة العديد من النجوم للعمل مع هنيدي بعد غياب طويل، مثل لطفي لبيب، علاء مرسي، إنجي علي، ومحمد محمود، كما يُعد هذا الفيلم التعاون الأول بين هنيدي والنجم أحمد بدير.