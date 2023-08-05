السبت 05 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

حبس 3 عاطلين حازوا كمية كبيرة من حشيش بالإسكندرية

محكمة
محكمة

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، حبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد ترويجها على عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص لبيان إن كانت مادة مخدرة من عدمه.

وتلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يفيد ورود معلومات سرية بقيام 3 عاطلين لهم معلومات جنائية مسجلة، بمزاولة نشاطه الاجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة على عملائه بدوائر أقسام الشرطة.

وعلى الفور، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل كمين بالتنسيق مع ضباط المباحث والقي القبض على المتهمين، وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبالغ مالية و3 هاتف محمول، وبمواجهته أقرَّ بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها على عملائه للتربح منها، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطِرَت النيابة التحقيقات.

4 أيام على ذمة التحقيق الاتجار بالمواد المخدرة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على المتهمين النيابة العامة بالإسكندرية بالاسكندرية

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