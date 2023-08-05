الكنائس والأديرة تتأهب لصوم العذراء مريم 2023

تبدأ الكنائس المصرية استعدادها لصوم السيدة العذراء مريم، منذ بداية شهر أغسطس 2023، والذي يختلف موعد بدئه وختامه بين الكنيستين الأرثوذكسية والكاثوليكية والروم الأرثوذكس.

إذ تبدأ الكنيستان الروم الأرثوذكس والكاثوليك صوم السيدة العذراء مريم في 1 أغسطس من كل عام، بينما تبدأ الكنيسة الأرثوذكسية بمصر صوم العذراء مريم في 7 أغسطس 2023، حيث تبلغ فترة الصوم بالكنائس 15 يومًا، يمنع خلالها تناول أي لحوم، ويكتفي الأقباط بتناول الأطعمة النباتية فقط.

ويخصص بعض الأقباط نذورًا خاصة بصوم السيدة العذراء مريم بل وبعضهم يكتفي بتناول العيش والملح فقط خلال فترة الصوم، كنوع من النذور المعبرة عن الزهد خاصة في محافظات الصعيد.

وتبدأ عدد من الأديرة القبطية الأرثوذكسية استعداداتها خلال فترة الصوم حيث تخصص احتفالات يومية طوال فترة الصوم.

ومن الأديرة الشهيرة باحتفالاتها بصوم العذراء وتحمل اسمها، هم أديرة درنكة، والتي يترأس احتفالاتها السنوية الأنبا يؤانس أسقف أسيوط والمحرق والتي يترأس احتفالاته الأنبا بيجول رئيس دير السيدة العذراء مريم المحرق في أسيوط، حيث تستقبل هذه الأديرة الزوار الأقباط يوميًا، طوال فترة الصوم، وتقيم قداسات يومية ونهضات روحية مسائية.

وبالتزامن مع الصوم أصدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، العدد الجديد من مجلة الكرازة، التابعة لها، إذ تصدرت صورة الغلاف أيقونة قبطية للثيئوطوكوس تظهر فيها السيدة العذراء وهي تحمل الطفل يسوع على ركبتيها، وذلك بمناسبة اقتراب صوم عيد إظهار إصعاد جسدها الطاهر.

يذكر أنّ مجلة الكرازة، مجلة نصف شهرية تصدر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ويعود تأسيس مجلة الكرازة المرقسية في الكنيسة الأرثوذكسية إلى قداسة البابا شنودة الثالث، حيث فكر فى إصدار مجلة تنطق بلسان الكنيسة، وتتضمن أخبارًا عن الإيبارشيات وبعض الأمور الروحية والطقسية واللاهوتية، كما تحتوى على ركن خاص للأطفال والعلوم وأخبار أخرى.

وصدر العدد الأول من مجلة الكرازة فى يناير 1965 برئاسة تحرير الأنبا شنودة أسقف التعليم- آنذاك- وكانت تصدر فى صورة كتاب عدد صفحاته 80 صفحة.